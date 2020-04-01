Okey masasında yakalandılar

İstanbul Polisi, Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürdü. Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı Mehmet Akif Mahallesi'nde çay ocağı olarak faaliyet yürütülen tedbirler kapsamında kapalı olması gereken bir kafeye baskın yapıldı.



Açık olduğu ve içerisinde oturan kişilerin bulunduğu görülen iş yerinin sahibi Kemal Ş.'ye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 392 lira idari para cezası kesildi. Polisler, Battalgazi Mahallesi'nde bulunan ve açık olduğu tespit edilen bir kafe-restoranın sahibi Serkan S. ile birlikte söz konusu mekanda oturdukları belirlenen ve okey oynadıkları saptanan altı kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 392'şer lira idari para cezası kesildi.







Ayrıca iş yeri sahibine yine 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun tütün mamullerinin tüketilmesi konulu 39. maddesi uyarınca idari işlem yapıldığı belirtildi.



