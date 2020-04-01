Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Okey masasında yakalandılar

Okey masasında yakalandılar

Son dakika gelen bilgilere göre coronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iki kafeye baskın yapıldı. Okey oynarken yakalanan kişilere ve iş yeri sahiplerine idari para cezası kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 1.4.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 12:51 ABONE OL
Okey masasında yakalandılar

İstanbul Polisi, Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürdü. Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı Mehmet Akif Mahallesi'nde çay ocağı olarak faaliyet yürütülen tedbirler kapsamında kapalı olması gereken bir kafeye baskın yapıldı.

Açık olduğu ve içerisinde oturan kişilerin bulunduğu görülen iş yerinin sahibi Kemal Ş.'ye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 392 lira idari para cezası kesildi. Polisler, Battalgazi Mahallesi'nde bulunan ve açık olduğu tespit edilen bir kafe-restoranın sahibi Serkan S. ile birlikte söz konusu mekanda oturdukları belirlenen ve okey oynadıkları saptanan altı kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 392'şer lira idari para cezası kesildi.



Ayrıca iş yeri sahibine yine 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun tütün mamullerinin tüketilmesi konulu 39. maddesi uyarınca idari işlem yapıldığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Okey masasında yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA