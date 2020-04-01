Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ordulu bakkal paraları kaynatarak temizliyor

Ordulu bakkal paraları kaynatarak temizliyor

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.4.2020 ABONE OL
Ordulu bakkal paraları kaynatarak temizliyor
Ordu Altınordu'da 25 yıldır bakkal dükkanı işleten 55 yaşındaki Orhan Sarı, koronavirüs salgınına karşı kendisini korumak için ilginç bir yöntem uyguluyor. Sarı iş yerine gelen müşterlerinden aldığı paraları, kaynattığı suda dezenfekte ederek kurutuyor. Sarı, "Paralar elden ele dolaşıyor, günlük yüz kişinin eline geçiyor. Kimisi ister istemez tükürükle bile para sayabiliyor. O yüzden ben de dikkat ediyorum. Aklıma böyle bir fikir geldi. Dükkanın kapısını da kapattım, kimseyi içeriye almıyorum. Bir şeyler isteyenlere de kapıdan veriyorum. Takip mesafesini de koruyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ORDU NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ordulu bakkal paraları kaynatarak temizliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA