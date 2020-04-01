Ordulu bakkal paraları kaynatarak temizliyor

ORDU NAMAZ VAKİTLERİ

Ordu Altınordu'da 25 yıldır bakkal dükkanı işleten 55 yaşındaki Orhan Sarı, koronavirüs salgınına karşı kendisini korumak için ilginç bir yöntem uyguluyor. Sarı iş yerine gelen müşterlerinden aldığı paraları, kaynattığı suda dezenfekte ederek kurutuyor. Sarı, "Paralar elden ele dolaşıyor, günlük yüz kişinin eline geçiyor. Kimisi ister istemez tükürükle bile para sayabiliyor. O yüzden ben de dikkat ediyorum. Aklıma böyle bir fikir geldi. Dükkanın kapısını da kapattım, kimseyi içeriye almıyorum. Bir şeyler isteyenlere de kapıdan veriyorum. Takip mesafesini de koruyorum" dedi.