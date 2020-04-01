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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? 2020 Diyanet ile Ramazan başlangıcı tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimine göre on bir ayın sultanını idrak edileceği tarih belli oldu. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan 2020 Ramazan başlangıcı yine huzur ve mutluluk ile karşılanacak. Her yıl birlik ve beraberlik içinde geçirilen bu önemli ay en verimli şekilde değerlendiriliyor. Bu kapsamda Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusunun cevabı da en çok araştırılan konulardan bir tanesi. Diyanet İşleri’nin dini günler takvimine göre başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak gibi soruların cevabını buradan öğrenebilirsiniz. İşte 2020 Ramazan başlangıcı!

Giriş Tarihi: 1.4.2020 13:26 ABONE OL
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? 2020 Diyanet ile Ramazan başlangıcı tarihi

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı için geri sayım başladı. Mübarek Ramazan ayına girmek ve bu ayın bereketlerinden faydalanmak için sabırsızlanan birçok kişi başlıyor sorusunun cevabını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimine göre tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Peki, 2020 Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte Ramazan başlangıcı tarihi ve dini günler takvimi!

2020 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR ?

Kutsal kitabımız olan Kur'an'ı Kerim'in indirildiği on bir ayın sultanı için geri sayım başladı. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahip olan Ramazan ayının bu yıl ki ilk oruç tutulacak gün belli oldu.

İşte 2020 dini günler takvimi;

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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? 2020 Diyanet ile Ramazan başlangıcı tarihi
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