Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte dini günler takvimi 2020

Mübarek üç aylara girmemiz ile birlikte Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri merak edildi. İslam alemi açısından heyecanla 11 ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta üç ayların ikincisi olan Şaban ayına girilmişti. Bu bağlamda ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyenler dini günler takviminde yer alan tarihleri araştırıyor. Buna göre; Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ayı hangi gün idrak edilecek?

RAMAZAN AYI 2020 NE ZAMAN?

Ramazan ayı bu yıl, 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise sona erecek.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

Yeni yılın ilk bayramı olacak olan 2020 Ramazan Bayramı'nın ilk günü 24 Mayıs 2020 Pazar günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri de devam edecek.

23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise Ramazan Bayramı arifesi olacak. Cumartesi gününün de eklenmesiyle birlikte 2020 Ramazan Bayramı tatili toplamda 4 gün olacak.