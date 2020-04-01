Sahte maskeye sahte belge

İstanbul Polisi, izinsiz imal edilen maskelere sahte "Standartlara uygun" belgesi veren bir firmaya baskın düzenledi. 4 kişi gözaltına alındı.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Güngören'de firmanın kaçak yollarla üretilen tıbbi maske, eldiven, tulum gibi medikal malzemelere herhangi bir laboratuvar testine tabi tutmaksızın 'standartlara uygunluk' belgesi verdiğini tespit etti. Firmanın test ve analiz yapılmış gibi göstererek; işlem karşılığında 750 Euro aldığı saptandı. İş yeri sahibi Hasan K. (38) ve çalışanları Leyla Ç. (23), Başak B. (26) ve Sultan C. (26) isimli dört şüpheli yakalandı. Yasal işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.Öte yandan Sultangazi İlçesi'nde kaçak yüz maskesi imal edilen bir adrese baskın düzenlendi. Üç bin adet kullanıma hazır kaçak medikal maske ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı. İşyeri mühürlendi.