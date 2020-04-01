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'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.4.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 11:46 ABONE OL
Samsun'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Ordu istikametine seyir halinde ilerleyen Furkan C. idaresindeki 55 SM 130 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprü üzerindeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç sürücüsü Furkan C. ve yanında bulunan İsmail Efe G. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Samsun'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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