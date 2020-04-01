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'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı

'nın merkez Eyyübiye ilçesinde iki aile arasında çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçenin Hayati Harrani Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kısa sürede taş, sopa, bıçak ve silahın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.4.2020 20:50 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 21:13 ABONE OL
Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı

Kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen ve çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Birbirlerine pompalı tüfek, bıçak, taş ve sopalarla saldıran iki grubu görenler polise haber verdi. İhbarla olay yerine sevk edilen polislerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Kavgada, yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karışan 3 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Polis ekipleri ayrıca, olay yerinde toplanan vatandaşlardan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyararak, dağılmalarını istedi.

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Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı
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