Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı

Kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen ve çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Birbirlerine pompalı tüfek, bıçak, taş ve sopalarla saldıran iki grubu görenler polise haber verdi. İhbarla olay yerine sevk edilen polislerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Kavgada, yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karışan 3 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Polis ekipleri ayrıca, olay yerinde toplanan vatandaşlardan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyararak, dağılmalarını istedi.