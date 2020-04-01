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çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ ile sorgulama ekranı 1 Nisan

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyunlardan bir tanesi olan çekilişi her hafta Çarşamba günü gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz hafta 980 gerçekleştirilen çekilişte 5+1 bilen iki kişi olmuş ve 766.212,95 TL’lik büyük ödülün sahibi olmuşlardı. Bu durum bu haftaki çekilişe olan rağbeti de arttırmıştı. Peki, Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ ile sorgulama ekranı 1 Nisan

Giriş Tarihi: 1.4.2020 14:08 ABONE OL
Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı 1 Nisan

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyunlardan bir tanesi de Şans Topu oluyor. Her hafta Çarşamba günü yapılan çekilişte 5+1 bilen kişi veya kişiler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyi bilen 2 kişi olmuş ve 766.212,95 TL'lik büyük ödülün sahibi olmuşlardı. Durum böyle olunca bu haftaki çekilişe de rağbet artmıştı. Peki, Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta gerçekleştirilecek? 1 Nisan MPİ ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı burada olacak!

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günü olduğu gibi bu hafta da MPİ tarafından noter huzurunda 21.15'de gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra bilet sorgulama işlemini aşağıdan yapabilirsiniz…

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Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı 1 Nisan
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