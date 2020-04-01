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sonuçları açıklandı! ve hızlı bilet sorgulama ekranı burada...

İdaresi tarafından her hafta Çarşamba günleri çekilen sonuçları şans oyunu sever vatandaşlarca merak, heyecan ve umutla beklenmeye devam ediyor. 981. hafta çekilişi yapılan oyunda kazandıran numaralar belli oldu. Bu hafta da oyunu oynayanlar merakla arama motorlarında Şans Topu sonuçları açıklandı mı? şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. En güncel şans oyunu haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. İşte 1 Nisan MPİ Şans Topu sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı detaylar…

Giriş Tarihi: 2.4.2020 02:39 ABONE OL
Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 1 Nisan Şans Topu sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı burada...

Şans oyunu severlerin her hafta Çarşamba günlerini heyecan, merak ve umutla beklemesine neden olan Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak çekilişle bugün belli oldu. 981. hafta çekilişi yapılan oyunda haftanın şanslı numaraları belli oldu. Bu hafta ise oyunu oynayan vatandaşlar arama motorlarında yoğun şekilde Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtlarını araştırmaya yoğun şekilde devam ediyor. İşte 1 Nisan MPİ Şans Topu sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! MİLLİ PİYANGO 1 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI…

MPİ 1 Nisan Şans Topu sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile çekilişe ilişkin diğer tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar,

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Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 1 Nisan Şans Topu sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı burada...
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