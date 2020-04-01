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sonuçları 1 Nisan 2020 saat kaçta açıklanacak? sayfası

Milli Piyango İdaresi'nin bu akşam gerçekleştireceği çekilişle birlikte çekiliş sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve 1.223.497,23 TL devretmişti. Peki, 1 Nisan saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto sonuçları 1 Nisan 2020 işlemlerinizi, sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içerisinde yer alan MPİ bilet sorgulama ekranından yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.4.2020 12:16 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları 1 Nisan 2020 saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfası

Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş için heyecanlı ve umutlu bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 1.223.497,23 TL devretmişti. Bunun ardından da Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 1 NİSAN AÇIKLANDI MI? MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto çekilişi, 1 Nisan 2020 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI VE KAZANAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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Sayısal Loto sonuçları 1 Nisan 2020 saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfası
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