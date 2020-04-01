ŞOK 1 Nisan 2020 aktüel ürünler katalog indirimleri bugün başladı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimde?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. 1 Nisan Çarşamba günü başlayacak olan indirim günlerinde ürünler stoklarda sınırlı olacak. Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK markette bu hafta gıdadan, teknolojiye, mutfak araç gereçlerine varıncaya kadar binlerce üründe yüz binlerce fırsat indirimi karşımıza çıkıyor. Henüz kataloğu incelemeyen vatandaşlar '' Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Yeni haftada temizlik ürünlerindeki indirim reyonu ev hanımlarının kaçırmayacağı fırsatlar arasında yer alıyor.Hem kaliteli hem uygun fiyatlı markette çocuklar içinde indirimler bulunuyor. Peki 1 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde olacak?

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? 1 NİSAN ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLIYOR

Yeni haftanın merakla beklenen ŞOK indirimli ürünler kataloğu belli oldu. Haberimizden, 1 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesine erişebilir, size en yakın mağazadan alışveriş yapabilirsiniz.