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Son dakika: Eski eşini ve oğlunu öldürmüştü... Cinayetin nedeni kan dondurdu!

'daki kan donduran cinayette son dakika gelişmesi yaşandı. Eski eşini ve öz oğlunu öldüren katilin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı. Evli kaldığı dönemde eski eşinin üzerine yaptığı gayrimenkulleri geri almak istediği, olumsuz yanıt alınca cinayeti işlediği öğrenildi. Katil , gözaltındaki ifadesinde "Benim olan malları bana vermedi. Bana kalmayan mallar onlara da kalmasın diyerek ikisini de öldürdüm" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.4.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 17:25 ABONE OL
Son dakika: Eski eşini ve oğlunu öldürmüştü... Cinayetin nedeni kan dondurdu!

SON DAKİKA: Eski eşi Neşe Orhan ve oğlu Furkan Kızkapan'ı öldüren Zeki Kızkapan'ın verdiği ifade kan dondurdu. Cinayeti eski eşinin üzerine yaptığı gayrimenkuller için işlediğini ifade eden katil Kızkapan, "Bana kalmayan mallar onlara da kalmasın" dedi.

AV TÜFEĞİYLE DEHŞET SAÇTI

Kuyucak'ın Çamdibi Mahallesi'de çiftçilik yapan Zeki Kızkapan, geçen 27 Mart akşamı, 5 yıl önce boşandığı eşi Neşe Orhan'ın aynı mahalledeki evine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kızkapan, önce Orhan'ı ardından da oğlu Furkan Kızkapan'ı av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. 09 F 8340 plakalı otomobili ile kaçan Kızkapan, kısa süre sonra polis tarafından Kuyucak ilçe merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan Kızkapan, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Anne ve oğlu ise Çamdi Mahallesi Mezarlığı'nda, toprağa verildi.

MALLARI GERİ ALAMAYINCA ÖLDÜRMÜŞ

Tutuklanan Zeki Kızkapan'ın ifadesi çifte cinayetteki sır perdesini de araladı. İddiaya göre, Kızkapan, piyasaya borçlanınca haciz işlemleriyle karşı karşıya kaldı. Çare olarak gayrimenkullerini o dönem evli olduğu Neşe Orhan'ın üzerine devretti. Çift, 5 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. Kızkapan, Orhan'dan gayrimenkkuleri geri vermesini istedi. Yine iddiasına göre Neşe Orhan, buna yanaşmadı. Zeki Kızkapan, ifadesinde "Benim olan malları bana vermedi. Bana kalmayan mallar onlara da kalmasın diyerek ikisini de öldürdüm" dedi.

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Son dakika: Eski eşini ve oğlunu öldürmüştü... Cinayetin nedeni kan dondurdu!
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