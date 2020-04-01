Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel; corona virüsün biteceği tarihi açıkladı!

Virüsün çıkış noktası olan Çin'den sonra Avrupa ve ABD'yi esaret altına alan corona virüs tehlikesi ne zaman bitecek? Corona virüsle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Hafif bir öksürük soğuk algınlığının mı yoksa corona virüsün belirtisi mi? Çin'deki hayvan pazarından bulaşan corona virüs evcil hayvanlardan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi ve İç Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Levent Yamanel milyonlarca vatandaşın merak ettiği soruları yanıtladı.

YENİ TİP KORONAVİRÜS TEHLİKESİ TÜM DÜNYADA GENİŞ BİR ŞEKİLDE HİSSEDİLİYOR. TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSÜN BİTECEĞİ VEYA AZALACAĞI BİR TARİH VERMEK MÜMKÜN MÜ?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu, vatandaşlarımıznı sağlığı hakkında toplantılar yaparak son durumu inceliyor. Ülkemizde hastalığın ne zaman biteceği tamamen alınan önlemlerin sıkı bir şekilde uygulanmasına bağlı. Hepimiz çok sıkı bir vaziyette alınan önlemleri uygulayabilirsek iki hafta içinde corona virüsün yayılım oranı yavaşlar ve 2 ay içinde tamamen virüsü kontrol altına alabiliriz.

Bu tarih tamamen aldığımız önlemlerin sıkı şekilde uygulanmasına bağlı. Hepimiz çok sıkı bir şekilde alınan önlemleri uygulayabilirsek iki hafta içinde yavaşlatıp 2 ay içinde tamamen kontrol altına alabiliriz.