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Son dakika: karantinasından çıkan vatandaşa 70 liralık bileti 350 liraya sattılar!

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı genelgesi ile şehirler arası otobüs seyahatleri kısıtlanmış ve alınan karar doğrultusunda mazereti olan vatandaşların izin alarak seyahat edebileceği duyurulmuştu. İddialara göre bazı otobüs firmaları fırsattan istifade ederek çok yüksek ücretlerden bilet satmaya başladı. Son dakika haberine göre; dün 'daki yurtlarda karantinadan çıkanlar Sancaktepe'de bulunan otogarda yüksek fiyata bilet satıldığını öne sürerek tepki gösterdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.4.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 11:49 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs karantinasından çıkan vatandaşa 70 liralık bileti 350 liraya sattılar!

SON DAKİKA: Dün karantinadan tahliye edildikten sonra memleketlerine gitmek üzere otogarlara koşan vatandaşlar büyük şok yaşadı. Bilet fiyatlarında fırsatçılık yapıldığını, "70 liralık otobüs biletinin 350 liraya satıldığını" iddia ettiler.

TAHLİYE EDİLİNCE OTOGARA GELDİLER AMA...

Yurt dışından geldikten sonra İstanbul'da tedbir amaçlı öğrenci yurtlarında 14 gün karantinada tutulan Türkler tahliye edildi. Tahliye edilenlerden bir çoğu memleketlerine gitmeleri için Sancaktepe'deki cep otogarına getirildi.

Otogara getirilen vatandaşlar yüksek fiyata bilet satıldığı öne sürerek tepki gösterdi.

70 LİRALIK BİLETİ 350 LİRAYA SATTILAR

Cihangir Türktür, "Normal fiyatı 70 lira olan Adana biletini 350 liraya aldık" Dedi.

Mehmet Akkuş ise, "Gaziantep'e 350 TL'ye bilet aldım. Verdikleri bileti kağıda kalemle yazıp veriyorlar. Vergi mergi hiçbir şey yazmıyor. Hiçbir açıklama yok. Üç katına bilet sattılar" diye konuştu.

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Son dakika: Koronavirüs karantinasından çıkan vatandaşa 70 liralık bileti 350 liraya sattılar!
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