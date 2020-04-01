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Türkiye'de corona virüs ölüm ve vaka sayısı kaç oldu? Dün en fazla ölümün olduğu gün oldu; dünyada corona virüs son durum ne?

Tüm dünyada corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. bilgisine göre Türkiye'de corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 214 oldu, vaka sayısında ise son durum 13.531 oldu. Dünya genelinde corona virüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 860 bini geçerken ölü sayısı da 42 bini geçti. İtalya ve İspanya'da ölümler katlanarak devam ediyor. Virüsün en fazla can aldığı İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 42.345 oldu. Türkiye’de corona vakaları genellikle hangi ilde? İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 1.4.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 09:46 ABONE OL
Türkiye'de corona virüs ölüm ve vaka sayısı kaç oldu? Dün en fazla ölümün olduğu gün oldu; dünyada corona virüs son durum ne?

Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayıları Sağlık Bakanı tarafından saat 19:00'da Twitter'dan bildiriliyor. Son açıklamaya göre 31 Mart Salı günü 15.422 test yapıldı. Bu testlerden çıkan vaka sayısı 2.704 olurken bir günde en çok ölüm de dün yaşandı. Dün 46 hasta vefat ederken ülkemizde corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 243 oldu. Toplam entübe sayısı 622 olarak ifade edilirken, bugüne kadar 162 hasta iyileşerek taburcu oldu. Türkiye'de corona vakaları ve ölümler hangi ilde? Sabah saatlerinde gelen haberine göre ABD ve İtalya'dan sonra İspanya'da da vaka sayısı Çin'i geride bıraktı!

CORONA VİRÜS ÜLKE ÜLKE ÖLÜM VE VAKA SAYILARI!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan son verilere göre corona virüs yüzünden İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 12,428 oldu. İşte ülke ülke corona virüs vaka ve ölü sayıları…

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Türkiye'de corona virüs ölüm ve vaka sayısı kaç oldu? Dün en fazla ölümün olduğu gün oldu; dünyada corona virüs son durum ne?
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