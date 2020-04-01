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Son depremler: ’da korkutan ! ve duyurdu

ile Afet ve () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ’da korkutan bir meydana geldi. Ülkemizde yaşanan son depremler listesini AFAD ve Kandilli güncel olarak duyurmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki depremin şiddeti ve derinliği belli oldu. Kandilli verilerine göre 15.20’de meydana gelen depremin şiddeti 3.9 olarak kaydedildi. AFAD verilerine göre ise Elazığ depremi 3.8 olarak duyuruldu. İşte Elazığ son dakika deprem haberi ve Kandilli, AFAD son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 1.4.2020 15:42 ABONE OL
Son depremler: Elazığ’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın duyurduğu son dakika bilgisine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem oldu. Ülkemizde yaşanan son depremler güncel veriler dahilinde kamuoyuna duyuruluyor. En son depremlere ise Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem eklendi. Kandilli verilerine göre saat 15.20'de 3.9 şiddetinde deprem oldu. AFAD verilerinde ise depremin şiddeti 3.8 olarak açıklandı. İşte Elazığ depreminin detayları ve Kandilli, AFAD son depremler listesi

ELAZIĞ'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 15.20'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin şiddeti 3.9 olarak bildirildi.

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Son depremler: Elazığ’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu
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