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Soygunculara 50 kamerayla takip

’da bir marketi soyduktan sonra kaçan ve 2 taksi değiştiren hırsızlar, kaçış güzergahları 50 farklı kameradan alınan görüntüyle tespit edilerek yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 1.4.2020 ABONE OL
Soygunculara 50 kamerayla takip
İstanbul Küçükçekmece'de marketler zincirinin ait bir şubede meydana gelen soygun olayının failleri, polisin müthiş teknik takibi sonucu yakalandı. Soygun olayı, Küçükçekmece'ye bağlı Yeni Mahalle'deki bir süpermarkette meydana geldi. Saat 22.40 sıralarında marketler zincirinin bir şubesine giren iki soyguncu süpermarketi yağmaladı ve bir çalışanı yaraladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polisi ekipleri marketin çevresindeki ve soyguncuların kaçış güzergahıdaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Taksiye binerek olay yerinden kaçan şüphelilerin kaçış güzergahları 50 farklı güvenlik kamerası incelenerek tespit edildi. Soyguncuların izini süren polis ekipleri, şüphelilerin yolda iki defa taksi değiştirdiğini ve Avcılar'da bir adrese gittiğini belirledi. Şüpheli M.S. (37) , Avcılar'daki söz konusu adreste, diğer şüpheli P.D. (34) ise Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelilerden P.D., "Nitelikli yağma ve kasten yaralama" suçlarından tutuklandı. Diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Soygunculara 50 kamerayla takip
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