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'da, karantinadaki 3 mahallede giriş ve çıkışlara izin yok

'un Hayrat ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 3 mahalleye giriş ve çıkışlar, jandarma ekiplerince kapatıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.4.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 12:54 ABONE OL
Trabzon'da, karantinadaki 3 mahallede giriş ve çıkışlara izin yok

Trabzon Valiliği'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında, Hayrat'a bağlı Pazarönü, Yeniköy ve Geçitli mahallelerinde dün saat 16.00 itibarıyla karantina uygulamasının başlatıldığı duyuruldu. 65 yaş ve üzeri nüfusun fazla olduğu yerleşim yerlerinde önlem amacıyla başlatılan karantina uygulamasının ardından jandarma ekipleri, mahallelerin giriş ve çıkış noktalarını ulaşıma kapattı.

Mahallelere gelen sağlık ekipleri ise bölge halkını sağlık taramasından geçirdi. Karantina süresince mahallelinin ihtiyaçları, görevliler tarafından karşılanacak.

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Trabzon'da, karantinadaki 3 mahallede giriş ve çıkışlara izin yok
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