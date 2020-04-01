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Türkiye’de gelecek mi? İçişleri Bakanı ’dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama

Türkiye’de 11 Mart’ta ilk kez görülen corona virüsü salgını nedeniyle her gün yeni bir önlem daha alınıyor. En kısa sürede bu virüsü ortadan kaldırabilmek için ise vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu konuda vatandaşlara sürekli çağrıda bulunuyor. Corona virüsü (kovid-19) salgını vaka sayısı ve ölüm sayısının artması nedeniyle Türkiye’de gelecek mi sorusunun yanıtı da İstanbul’da yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanı ’dan, sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalar geldi. İşte Bakan Soylu’nun sokağa çıkma yasağı ile ilgili o açıklamaları…

Giriş Tarihi: 1.4.2020 13:14 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 13:10 ABONE OL
Türkiye’de sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama

Corona virüsü (kovid-19) salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada toplam vaka sayısının 13.531'e yükseldiğini açıklarken, vefat sayısının ise 214 olduğunu belirtti. Corona virüsü salgınını en kısa sürede ortadan kaldırabilmek için ise alınan tedbirlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Burada vatandaşların üzerine düşen görev zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamak. Öte yandan Türkiye'de gelecek mi sorusunun yanıtı da son günlerde konuşulan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanı , kendisine sorulan bir soru üzerine sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalar yaptı. İşte detaylar…

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, corona virüsü salgını nedeniyle şimdiye kadar alınan tedbirler ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında sorduğu sorulara cevap veren Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Soylu'nun yaptığı açıklamalar;

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Türkiye’de sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama
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