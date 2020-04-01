Türkiye’de sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama

Corona virüsü (kovid-19) salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada toplam vaka sayısının 13.531'e yükseldiğini açıklarken, vefat sayısının ise 214 olduğunu belirtti. Corona virüsü salgınını en kısa sürede ortadan kaldırabilmek için ise alınan tedbirlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Burada vatandaşların üzerine düşen görev zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamak. Öte yandan Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusunun yanıtı da son günlerde konuşulan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine sorulan bir soru üzerine sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalar yaptı. İşte detaylar…

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, corona virüsü salgını nedeniyle şimdiye kadar alınan tedbirler ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında sorduğu sorulara cevap veren Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Soylu'nun yaptığı açıklamalar;