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Türkülere ilham olan allı turnalar ’ta

Giriş Tarihi: 1.4.2020 ABONE OL
Türkülere ilham olan allı turnalar Ovacık’ta
Zerafetlerıyle türküler ilham olan nesli tükenme tehlikesi altındaki allı turnalar, Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki bir sulak arazide görüntülendi. Munzur Dağları arasında yer alan 1500 rakımlı Ovacık ilçesi bakir doğası ve biyoçeşitliliği ile gelincik, dağ keçisi, ördek, tilki, su samuru, domuz, vaşak, kurt, ayı ve farklı türlerdeki göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. İlkbaharın gelişiyle doğanın canlanmaya başladığı ilçede, şu sıralar en çok Anadolu'nun göç, gurbet ve hasret türkülerine ilham kaynağı olan allı turnalara rastlanılıyor. Allı turnalara ilkbahar ve yaz aylarında kuzeye göç ediyor.
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Türkülere ilham olan allı turnalar Ovacık’ta
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