Yurtiçi Kargo çalışma saatleri 2020: Yurtiçi Kargo saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Ülkemizde görülen koronavirüs vakalarının ardından alınan tedbirler ile bazı faaliyet alanlarındaki çalışma düzenlerinde değişikliğe gidildi. Bu düzenleme, Yurtiçi Kargo aracılığıyla kargo gönderimi yapacak ya da gönderi teslimi alacak vatandaşların "Yurtiçi Kargo kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" sorusunun araştırılmasına sebep oldu. Corona virüsü salgını sebebiyle Yurtiçi Kargo çalışma saatleri ile ilgili bir değişikliğe gidildi mi? İşte Yurtiçi kargo 2020 güncel mesai saatleri…

YURTİÇİ KARGO ŞUBELERİ AÇIK MI?

Corona virüsü salgını sebebiyle bazı işletmelerinde faaliyet düzenlerinde değişikliğe gidildi. Çoğu firma evden çalışma düzenine geçerken kargo ve benzeri fiziki işler için herhangi bir düzenleme yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Bu merak, "Kargo şubeleri açık mı, çalışıyor mu?" sorularının araştırılmasına sebep oluyor. Henüz kargo şubelerinin kapatılmasına yönelik alınmış bir karar bulunmuyor. Kargoların çalışma saatleri ve düzenleri ile ilgili alınmış bir karar olmaması sebebiyle Yurtiçi Kargo da dahil olmak üzere tüm kargo firmaları, normal düzende hizmet vermeye devam ediyor.

YURTİÇİ KARGO SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Yurtiçi Kargo şubelerinin güncel çalışma saatleri şu şekilde:

Açılış Saati: 09.00

Kapanış Saati: 18.00

Hafta sonu (Cumartesi): 09.00-18.00

Yurtiçi Kargo şubeleri hafta sonu Pazar günü hizmet vermemektedir. Şubeden şubeye değişmekle birlikte Cumartesi günleri genel olarak saat 15:00'a kadar gönderim için yeni kargo alırlar. Cumartesi günleri tam gün dağıtım yapılırken Pazar günü Yurtiçi Kargo teslimatı yapılır mı sorusunun cevabı hayırdır.

PTT, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo çalışma saatleri! 2020 Kargolar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?