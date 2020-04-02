Afyonkarahisar’da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki illerde corona virüs vaka ve ölü sayısını tek tek açıkladı. Kamuoyu ile paylaşılan illere göre dağılımın açıklandığı koronavirüs vaka ve ölü sayısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kendi illerinde ne kadar vaka ve ölü sayısı olduğunu merak edenler bu sorunun yanıtını arıyor. Buna göre; Afyonkarahisar'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen son dakika bilgisine göre; Afyonkarahisar'da corona virüsü ölü ve vaka sayısı..

AFYONKARAHİSAR CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasına göre; il il Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısını açıkladı. Bu bağlamda; Afyonkarahisar'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı da netlik kazandı.

AFYONKARAHİSAR CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Afyonkarahisar'da corona virüsü vaka sayısı 11 olarak açıklandı.

AFYONKARAHİSAR CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ SAYISI

Afyonkarahisar'da corona virüsü ölü sayısı 0 olarak açıklandı.

Adıyaman’da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!