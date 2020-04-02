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ve 'ta corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte Aksaray ve Yozgat'la birlikte ’de son durum

Tüm 'de tespit edilen corona virüsü vakaları detaylı olarak paylaşıldıktan sonra ve corona virüsü vaka sayısı da belli oldu. Corona virüsü kaynaklı Kovid-19 Türkiye’de de salgına dönüştü. Sağlık  Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı basın toplantısında ilk kez Türkiye’de vakası olan illeri ve hangi ilde kaç vaka olduğunu açıkladı. Bu iller arasında vaka sayısı ile öne çıkanlar İstanbul, İzmir ve Ankara olurken, Aksaray ve Yozgat’ta corona virüs vakaları da vatandaşlar için merak konusu oldu. Peki, Aksaray ve Yozgat’ta corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç? Buradan, corona virüsü ile enfekte olan ve bu hastalık sebebi ile ölen hastaların sayısına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 20:50 ABONE OL
Aksaray ve Yozgat'ta corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte Aksaray ve Yozgat'la birlikte Türkiye’de son durum

Corona virüsü vaka sayılarında ciddi bir artış gözlemlenirken, hastalığın 81 ilimize de yayıldığı açıklandı. Bu, artık Türkiye'deki her şehirde corona virüsü hastalığı var ve vatandaşların da buna göre yaşantılarına dikkat etmesi gerektiği anlamına geliyor. Vatandaşlar ise, hangi şehirde ne kadar corona virüsü vakası ve ölüm olduğunu merak ediyor. Kovid-19 salgınında öne çıkan killerden birisi de Aksaray ve Yozgat… Peki, Aksaray ve Yozgat'ta corona virüsü vaka sayısı kaç ve corona virüs kaynaklı ölüm var mı?

Haberimizde, Aksaray ve Yozgat ilimizde rapor edilen resmi corona virüsü vaka sayıları ve vefat eden hasta sayısı yer almaktadır.

İşte Aksaray ve Yozgat'ta corona virüs vaka sayılarına ilişkin detaylar...

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Aksaray ve Yozgat'ta corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte Aksaray ve Yozgat'la birlikte Türkiye’de son durum
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