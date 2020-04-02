Balıkesir’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki illerde corona virüs vaka ve ölü sayısını tek tek açıkladı. Kamuoyu ile paylaşılan illere göre dağılımın açıklandığı koronavirüs vaka ve ölü sayısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kendi illerinde ne kadar vaka ve ölü sayısı olduğunu merak edenler bu sorunun yanıtını arıyor. Buna göre; Balıkesir'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen son dakika bilgisine göre; Balıkesir'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı..

BALIKESİR CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasına göre; il il Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısını açıkladı. Bu bağlamda; Balıkesir corona virüsü vaka ve ölü sayısı da netlik kazandı.

BALIKESİR CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Balıkesir'de corona virüsü vaka sayısı 87 olarak açıklandı.

BALIKESİR CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ SAYISI

Balıkesir'de corona virüsü ölü sayısı 5 olarak açıklandı.

Aydın’da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!