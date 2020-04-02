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'de geçen yaz kaybolan kadının cesedi ormanlık alanda bulundu

'in Bigadiç ilçesinde geçen yıl temmuz ayında kaybolan yaşlı kadının cesedi bulundu. Alzaymır hastası olduğu öğrenilen Sevim Güler'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.4.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 18:39 ABONE OL
Balıkesir'de geçen yaz kaybolan kadının cesedi ormanlık alanda bulundu

Jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında Yağcılar Mahallesi'ne 6 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda çürümüş bir ceset gördü.

Alzaymır hastası Sevim Güler'e ait olduğu belirlenen ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

EVİNİN YAKINLARINDA KAYBOLMUŞTU

İlçeye bağlı Yağcılar Mahallesi'nde ikamet eden alzaymır hastası Sevim Güler (77), geçen sene 29 Temmuz'da evinin yakınında kaybolmuştu. Yaşlı kadını arayan ve kendi çabalarıyla bulamayan yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerine durumu bildirmişti. Ekiplerin çalışması sonucu Güler'e ulaşılamayınca aramalara son verilmişti.

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Balıkesir'de geçen yaz kaybolan kadının cesedi ormanlık alanda bulundu
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