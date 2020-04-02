Ülkemizde görülen coronavirüs vaka ve ölü sayıları il il olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs vaka ve ölü sayısını duyururken Bilecik'te corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin detaylı bilgilere yer verdi. Türkiye'de ilk kez açıklanan vaka ve ölü sayılarına ilişkin Bilecikli vatandaşlar '' Bilecik'te corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç?'' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Türkiye'nin en küçük illerinden biri olan Bilecik'te corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

BİLECİK'TE CORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il corona virüsü vaka sayısını ilk kez Türkiye haritası ile açıkladı. Bakan Koca, Bilecik'te korona virüsü vaka ve ölüm sayıları hakkında bilgilendirdi.

BİLECİK CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Bilecik'te koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 5 kişi olarak açıklandı. Bilecik'te şuan ölü sayısı bilgisine ulaşılmadı.

HANGİ İLÇELERDE VAR?

Bilecik'te corona virüsün hangi ilçelerde görüldüğüne yönelik bir bilgi henüz yer almıyor.

TÜRKİYE CORONA VİRÜS SON DURUM

Bakan Koca, Türkiye'deki can kaybı sayısının 277'ye vaka sayısının ise 15 bin 679'a ulaştığını paylaştı.