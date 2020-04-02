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kataloğunda bu hafta DEV İNDİRİM başlıyor! BİM 3 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler!

Yeni haftaya ilişkin kataloğu yayınlandı. Cuma günü raflarda yerini alacak olan katalog ürünler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İnternet üzerinden güncel olarak "BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorusunun yanıtına ulaşmak isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. kataloğunda bu hafta; teknolojik ve elektronik aletlerdeki ürünler tüm dikkatleri çekiyor. 2 yıl garantili Polosmart Kulaküstü Kablosuz Kulaklık 49,90 TL, Granit Efektli Kek Kalıbı Çeşitleri 18,90 TL, Ekose Masa Örtüsü 12,90 TL, Dijitsu Uydu Alıcılı Led TV 749 TL olmak üzere birçok alanda alternatif pek çok ürün yer alıyor.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 08:24 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 08:25 ABONE OL
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta DEV İNDİRİM başlıyor! BİM 3 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler!

Yeni haftaya ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog ürünleri Cuma günü raflarda yerini alacak. Her hafta merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu vatandaşlara cazip indirim fırsatları sunuyor. Her cebe ve her eve uygun fiyatlı aynı zamanda alternatif çeşitlerin olduğu marketler zinciri günde binlerce insan tarafından ziyaret ediliyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ve teknolojik aletlerdeki indirim dikkatlerden kaçmıyor. Öte yandan; mutfak araç gereçleri, ayakkabı, kıyafet, ev eşyalarında da indirim ve çeşitlilik sürecek. Buna göre; haberimizin içerisinden 3 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

3 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

En çok ziyaret edilen marketler zinciri BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. 3 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta DEV İNDİRİM başlıyor! BİM 3 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler!
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