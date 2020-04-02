BİM çalışma saatleri 2020: BİM kaçta açılıyor ve kapanıyor? BİM açılış ve kapanış saati

BİM çalışma saatleri binlerce müşterisinin merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle yepyeni aktüel ürünler ile hizmet vermeye başladığı ve raflarını yenilediği Cuma günleri müşteriler tarafından internet üzerinden "BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusu merak ediliyor. Haftanın 7 günü Türkiye'nin her bir noktasında hizmet veren market zinciri her gün 09.00'da mesaiye başlıyor. Peki, BİM saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? BİM kaça kadar açık, öğle arası ne zaman? İşte konuya dair tüm detaylar ve mesai saatleri…

BİM KAÇTA AÇILIYOR?

Her gün binlerce müşterisini ağırlayan market zinciri BİM açılış saati vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En çok da Cuma günleri raflarını yenileyen markanın ürünlerini satın almak isteyen müşteriler mağazaların önlerine erkenden giderek uzun sıralar oluşturuyor. BİM resmi sitesinde yer alan bilgiler baz alındığında kurumun mesai saatleri şöyle;

BİM açılış saati: 09.00

BİM kapanış saati: 21.00

BİM KAÇTA KAPANIYOR?

Sabah 09.00'da hizmet vermeye başlayan BİM markası da 81 ildeki şubelerinin hepsinde saat 21.00'da mesaisini bitiriyor. 21.00 sonrasında kasaları kapatma mecburiyeti olduğundan çalışanlar alışverişe izin vermiyor bu nedenle mutlaka 09.00-21.00 saatleri arasında alışverişinizi bitirin.

BİM kapanma saati: Resmi bayramlarda da hizmet veren BİM toplamda 12 saat boyunca müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Sayısız şube ile gün içerisinde en çok ziyaret edilen kurumun müşterileri "BİM kaça kadar açık?" sorusuna yanıt arıyor.

BİM ÖĞLE ARASI SAATLERİ

BİM marketi çalışanları öğle arasına çıkmamaktadır. Bu nedenle 09.00-21.00 arasında tüm saatler mağaza hizmete açıktır. Yalnızca Cuma günleri "Cuma namazı vakti" mağaza kapalıdır.

BİM Hakkında Bilgiler

BİM, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. Ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerini yüksek kalite ve en uygun fiyata müşterilerine sunmaktır. BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.