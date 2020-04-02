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Birlikte yaşadığı kadını önce dövdü, sonra tabancayla vurdu

'da, Abdurrahman E., birlikte yaşadığı Suriye uyruklu Ruba S.'yi dövdükten sonra tabancayla bacağından vurarak, yaraladı. Olaydan sonra kaçan Abdurrahman E., bekçiler tarafından yakalandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.4.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 09:21 ABONE OL
Birlikte yaşadığı kadını önce dövdü, sonra tabancayla vurdu

Abdurrahman E. ile Suriyeli Ruba S., birlikte yaşadıkları evde tartıştı. Tartışmanın ardından Ruba S., evden çıktı. Abdurrahman E. de peşinden gitti. Meydanda devam eden tartışma sırasında Abdurrahman E., kadını dövdü. Ardından da üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek, Ruba S.'ye ateşledi.

SALDIRGAN KOCA GÖZALTINA ALINDI

Abdurrahman E. kaçarken, bacağından vurulan Ruba S.'nin yardımına vatandaşlar koştu. Yaralı kadın, yakında bulunan özel hastaneye götürüldü.
Saldırgan Abdurrahman E. ise bekçiler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Birlikte yaşadığı kadını önce dövdü, sonra tabancayla vurdu
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