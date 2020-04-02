Ülkemizde görülen coronavirüs vaka ve ölü sayıları il il olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs vaka ve ölü sayısını duyururken Bitlis ve Bingöl'de corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin detaylı bilgilere yer verdi. Türkiye'de ilk kez açıklanan vaka ve ölü sayılarına ilişkin Bitlis ve Bingöllü vatandaşlar '' Bitlis ve Bingöl'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç?'' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Türkiye'nin en doğusunda yer alan illerden Bitlis ve Bingöl'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

BİTLİS'TE CORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il corona virüsü vaka sayısını da ilk kez Türkiye haritası ile açıkladı. Bakan Koca, Bitlis'te korona virüsü vaka sayısının 22 olduğunu duyurdu. Bitlis'te ölü bilgisine ulaşılmadı.

BİNGÖL'DE CORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, VAKA SAYISI KAÇ?

Bingöl'de koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 8 kişi olarak açıklandı. Bingöl'de şuan ölü sayısı bilgisine ulaşılmadı.

TÜRKİYE CORONA VİRÜS SON DURUM

Bakan Koca, Türkiye'deki can kaybı sayısının 277'ye vaka sayısının ise 15 bin 679'a ulaştığını paylaştı.