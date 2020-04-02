Ülkemizde görülen coronavirüs vaka ve ölü sayıları il il olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs vaka ve ölü sayısını duyururken Burdur'da corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin detaylı bilgilere yer verdi. Türkiye'de ilk kez açıklanan vaka ve ölü sayılarına ilişkin Burdurlu vatandaşlar ''Burdur'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç?'' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Burdur'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

BURDUR'DA CORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il corona virüsü vaka sayısını da ilk kez Türkiye haritası ile açıkladı.

Bakan Koca, Burdur'da korona virüsü vaka ve ölüm sayılarına ilişkin bilgilere yer verdi.

BURDUR'DA CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Burdur'da koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 2 olarak açıklandı.

BURDUR'DA CORONA VİRÜSÜ ÖLÜM SAYISI

Burdur'da koronavirüsten kaynaklı ölüm sayısına yönelik resmi bir açıklama gelmedi.

HANGİ İLÇELERDE VAR?

Burdur'da virüsün hangi ilçelerde görüldüğüne yönelik bir bilgi henüz bulunmuyor.

TÜRKİYE CORONA VİRÜS SON DURUM

Bakan Koca, Türkiye'deki can kaybı sayısının 277'ye vaka sayısının ise 15 bin 679'a ulaştığını paylaştı.