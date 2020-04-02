Edirne'de corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Corona virüsü vaka ve ölü sayıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kamuoyu ile paylaşılırken Bakanlık'ın covid-19 hastalığı için özel olarak oluşturduğu internet sayfası aracılığıyla da kamuoyuna duyuruluyor. Vaka sayısı her geçen gün artış gösterirken vatandaşlar, yaşadıkları ile ilişkin istatistikleri merak ediyor. Edirne'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? İşte Türkiye'de corona virüsü son durum…

EDİRNE'DE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, VAKA SAYISI KAÇ? İŞTE DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan dün yapılan açıklamada, il il Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Bakan Koca, Edirne'de corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını da duyurdu.

EDİRNE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Edirne'de koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 89 olarak açıklandı.

EDİRNE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜM SAYISI

Edirne'de koronavirüsten kaynaklı ölüm sayısına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

HANGİ İLÇELERDE VAR?

Edirne'de corona virüsün hangi ilçelerde görüldüğüne yönelik bir bilgi henüz bulunmuyor.