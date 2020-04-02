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Elazığ ve Erzincan'da corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı son dakika açıklamasında il il Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklama ile virüs salgınının tüm illere yayılmış vaziyette olduğunu sözlerine ekledi. Bu gelişmeyle birlikte vatandaşlar, ikamet ettikleri illerde corona virüsü kaynaklı covid-19 hastalığına yakalanan kişi sayısını araştırmaya başladı. Peki Elazığ ve Erzincan’da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son dakika corona virüs dağılımı ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından ortaya çıkan tablo…

Giriş Tarihi: 2.4.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 14:41 ABONE OL
Elazığ ve Erzincan'da corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı

Corona virüsü vaka ve ölü sayıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kamuoyu ile paylaşılırken Bakanlık'ın covid-19 hastalığı için özel olarak oluşturduğu internet sayfası aracılığıyla da kamuoyuna duyuruluyor. Vaka sayısı her geçen gün artış gösterirken vatandaşlar, yaşadıkları ile ilişkin istatistikleri merak ediyor. Elazığ ve Erzincan'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? İşte Türkiye'de corona virüsü son durum…

ELAZIĞ VE ERZİNCAN'DA KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, VAKA SAYISI KAÇ? İŞTE DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan dün yapılan açıklamada, il il Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Bakan Koca, Elazığ ve Erzincan'da corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını da duyurdu.

ELAZIĞ VE ERZİNCAN'DA CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Elazığ'da koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 9, Erzincan'da ise 17 olarak açıklandı.

ELAZIĞ VE ERZİNCAN CORONA VİRÜSÜ ÖLÜM SAYISI

Elazığ ve Erzincan'da koronavirüsten kaynaklı ölüm sayısına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

HANGİ İLÇELERDE VAR?

Elazığ ve Erzincan'da corona virüsün hangi ilçelerde görüldüğüne yönelik bir bilgi henüz bulunmuyor.

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Elazığ ve Erzincan'da corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı
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