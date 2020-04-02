Erzurum'da corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada 81 ilde corona vakasının olduğu bilgisi paylaşıldı. Corona virüs yüzünden ölümün olmadığı bazı iller de var. En çok ölüm nüfusla doğru orantılı olarak İstanbul, İzmir ve Ankara'da gözlemlendi. Peki Erzurum'da corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

ERZURUM'DA KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, VAKA SAYISI KAÇ? İŞTE DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan dün yapılan açıklamada, il il Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Bakan Koca, Erzurum'da corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını da duyurdu.

ERZURUM'DA CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Erzurum'da koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 86 olarak açıklandı.

ERZURUM CORONA VİRÜSÜ ÖLÜM SAYISI

Erzurum'da koronavirüsten kaynaklı ölüm sayısına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

HANGİ İLÇELERDE VAR?

Erzurum'da corona virüsün hangi ilçelerde görüldüğüne yönelik bir bilgi henüz bulunmuyor.