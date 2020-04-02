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Eşiyle tartıştı, 29. kattaki balkonda intihara kalkıştı

Rezidansta dehşet anları! 'da eşiyle tartışan bir kişi, 29. kattaki evinin balkonuna çıkarak girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polisler, uzun süre dil dökerek şahsı intihardan vazgeçirdi. Şahıs daha sonra ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.4.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 11:01 ABONE OL
Eşiyle tartıştı, 29. kattaki balkonda intihara kalkıştı

Kartal'da eşiyle tartışan şahıs, 29. kattaki evlerinin balkonuna çıkarak intihara teşebbüs etti. Şahıs polisin uzun süren çabaları sonucu ikna edilerek intihardan vazgeçti.

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POLİSLER GÜÇLÜKLE İKNA ETTİ

Kartal'da geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre 29 yaşındaki E.Ç. bilinmeyen bir nedenle karısıyla tartıştı. Tartışmanın ardından şahıs 29. kattaki evin balkonuna çıkarak intihara teşebbüs etti. Olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, şahısla konuşması için eşini de olay yerine çağırdı. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için uzun süre uğraş verdi. Şahıs, polisin ikna çabaları sonrası intihardan vazgeçti. Polis, ifadesini almak üzere şahsı gözaltına aldı.

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Eşiyle tartıştı, 29. kattaki balkonda intihara kalkıştı
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