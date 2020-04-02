Gaziantep’te corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il corona vaka sayılarını açıkladı!

Corona virüsü vaka ve ölü sayıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her akşam vatandaşlar ile paylaşılmaya devam ederken bilim kurulu toplantısının ardından yapılan son dakika açıklaması ile ülkemizdeki koronavirüsü vaka sayıları il il ilk kez açıklanmış oldu. Bu gelişmenin ardından kişiler özellikle yaşadıkları bölgelerde tespit edilen hasta sayısını merak ederek "Gaziantep'te corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç?" şeklindeki sorularını sorgulamaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nca yayınlanan tabloda Türkiye geneli rakamlara göre; 15 bin 679 kişiye corona tanısı konurken 277 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kaydedildi. Peki, Gaziantep'te corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? İşte Bakan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan son veriler…

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE GENELİ TOPLAM VAKA SAYISI KAÇ?

(1 Nisan 2020 tablosuna göre hazırlanmıştır)

Geçtiğimiz akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda;

"İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852, yüzde 60'lara yakın. Onu İzmir izliyor, 853 vaka, onu 712 vakayla Ankara, 584 vakayla Konya, 410 vakayla Kocaeli izliyor. En çok vaka görülen iller, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli, Isparta, Sakarya, Adana, Bursa ve Samsun.

Bir diğer tablo ise illere göre hayatını kaybeden vatandaşlarımızın dağılımını gösteriyor. Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. Ayrıca 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımızın olmadığını gösteren bir tablo."

İfadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Buna göre;

Bakan Koca toplantıda, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Koca, bugün yapılan 14 bin 396 testten 2 bin 148'inin pozitif çıktığını, 63 kişinin ise koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Koca, toplam test sayısını 106 bin 799, toplam vaka sayısını 15 bin 679, toplam vefat sayısını 277, toplam yoğun bakım hasta sayısını 979, toplam entübe hasta sayısını 692, toplam iyileşen hasta sayısını ise 333 olarak açıkladı.

GAZİANTEP'TE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısının bulunduğu tabloya ve geçtiğimiz akşam yapılan açıklamaya göre Gaziantep ilimizde 37 vatandaşımıza Covid-19 tanısı konmuştur.

İL İL CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI

Söz konusu haritada illere göre vaka sayılarının dağılımı şöyle:

Adana 197 Edirne 89 Malatya 49 Adıyaman 26 Elazığ 9 Manisa 65 Ağrı 29 Erzincan 17 Mardin 34 Aksaray 4 Erzurum 86 Mersin 9 Amasya 24 Eskişehir 83 Muğla 43 Ankara 712 Gaziantep 37 Muş 11 Afyon 11 Giresun 61 Nevşehir 18 Antalya 95 Gümüşhane 12 Niğde 3 Ardahan 5 Hakkari 2 Ordu 73 Artvin 15 Hatay 22 Osmaniye 31 Aydın 12 Iğdır 25 Rize 88 Balıkesir 87 Isparta 268 Sakarya 207 Bartın 8 İzmir 853 Samsun 112 Batman 7 İstanbul 8852 Siirt 32 Bayburt 18 Kahramanmaraş 15 Sinop 31 Bilecik 5 Karabük 10 Sivas 67 Bingöl 8 Karaman 12 Şanlıurfa 11 Bitlis 22 Kars 25 Şırnak 3 Bolu 6 Kastamonu 13 Tekirdağ 101 Burdur 2 Kayseri 109 Tokat 80 Bursa 135 Kırıkkale 22 Trabzon 74 Çanakkale 24 Kırklareli 35 Tunceli 6 Çankırı 13 Kırşehir 4 Uşak 38 Çorum 29 Kilis 16 Van 26 Denizli 81 Kütahya 5 Yalova: 46 Diyarbakır 26 Konya 584 Yozgat 13 Düzce 21 Kocaeli 410 Zonguldak 112