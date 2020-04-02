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’da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? il il corona vaka sayılarını açıkladı!

Corona virüsü vaka ve ölü sayıları, tarafından her akşam vatandaşlarla paylaşılmaya devam ederken geçtiğimiz akşam düzenlenen bilim kurulu toplantısının ardından yapılan son dakika açıklaması ile ülkemizdeki koronavirüsü vaka sayıları il il duyuruldu. Bu gelişmenin ardından kişiler özellikle yaşadıkları bölgelerde tespit edilen hasta sayısını merak ederek “’da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç?” şeklindeki sorularını sorgulamaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tabloda geneli rakamlara göre; 15 bin 679 kişiye corona tanısı konurken 277 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kaydedildi. Peki, Giresun’da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? İşte Bakan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan son veriler…

Giriş Tarihi: 2.4.2020 15:11 ABONE OL
Giresun’da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il corona vaka sayılarını açıkladı!

Ülkemizde corona virüsü salgını dünya genelinde olduğu gibi hızla yayılmaya devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz akşam son dakika açıklaması ile il il vaka ve ölü sayılarını vatandaşlarla paylaştı. Bu kritik açıklama sonrasında hangi şehirde kaç vaka bulunduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Yapılan açıklamada en yüksek rakamın İstanbul'da olduğu bildirilirken ülkemizde şimdiye kadar toplamda 15 bin 679 kişide Covid-19 virüsünün tespit edildiği bildirildi. Buna göre; Giresun'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Şeklindeki sorular özellikle bölge halkı tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Geçtiğimiz akşam açıklanan verilere göre Giresun'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? İşte detaylar…

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE GENELİ TOPLAM VAKA SAYISI KAÇ?

(1 Nisan 2020 tablosuna göre hazırlanmıştır)

Geçtiğimiz akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda;

"İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852, yüzde 60'lara yakın. Onu İzmir izliyor, 853 vaka, onu 712 vakayla Ankara, 584 vakayla Konya, 410 vakayla Kocaeli izliyor. En çok vaka görülen iller, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli, Isparta, Sakarya, Adana, Bursa ve Samsun.

Bir diğer tablo ise illere göre hayatını kaybeden vatandaşlarımızın dağılımını gösteriyor. Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. Ayrıca 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımızın olmadığını gösteren bir tablo."

İfadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Buna göre;

Bakan Koca toplantıda, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Koca, bugün yapılan 14 bin 396 testten 2 bin 148'inin pozitif çıktığını, 63 kişinin ise koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Koca, toplam test sayısını 106 bin 799, toplam vaka sayısını 15 bin 679, toplam vefat sayısını 277, toplam yoğun bakım hasta sayısını 979, toplam entübe hasta sayısını 692, toplam iyileşen hasta sayısını ise 333 olarak açıkladı.

GİRESUN'DA CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısının bulunduğu tabloya ve geçtiğimiz akşam yapılan açıklamaya göre Giresun'da ilimizde 61 vatandaşımıza Covid-19 tanısı konmuştur.

İL İL CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI

Söz konusu haritada illere göre vaka sayılarının dağılımı şöyle:

Adana 197

Edirne 89

Malatya 49

Adıyaman 26

Elazığ 9

Manisa 65

Ağrı 29

Erzincan 17

Mardin 34

Aksaray 4

Erzurum 86

Mersin 9

Amasya 24

Eskişehir 83

Muğla 43

Ankara 712

Gaziantep 37

Muş 11

Afyon 11

Giresun 61

Nevşehir 18

Antalya 95

Gümüşhane 12

Niğde 3

Ardahan 5

Hakkari 2

Ordu 73

Artvin 15

Hatay 22

Osmaniye 31

Aydın 12

Iğdır 25

Rize 88

Balıkesir 87

Isparta 268

Sakarya 207

Bartın 8

İzmir 853

Samsun 112

Batman 7

İstanbul 8852

Siirt 32

Bayburt 18

Kahramanmaraş 15

Sinop 31

Bilecik 5

Karabük 10

Sivas 67

Bingöl 8

Karaman 12

Şanlıurfa 11

Bitlis 22

Kars 25

Şırnak 3

Bolu 6

Kastamonu 13

Tekirdağ 101

Burdur 2

Kayseri 109

Tokat 80

Bursa 135

Kırıkkale 22

Trabzon 74

Çanakkale 24

Kırklareli 35

Tunceli 6

Çankırı 13

Kırşehir 4

Uşak 38

Çorum 29

Kilis 16

Van 26

Denizli 81

Kütahya 5

Yalova: 46

Diyarbakır 26

Konya 584

Yozgat 13

Düzce 21

Kocaeli 410

Zonguldak 112

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Giresun’da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il corona vaka sayılarını açıkladı!
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