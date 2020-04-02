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Güzellik salonu, berberler ve ? Kuaförler ve berberler bu ay açılır mı?

Ülkemizde alınan corona virüsü tedbirleri kapsamında, berberler, güzellik salonları ve kuaförlerin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu. İçişleri Bakanlığı, fiziksel temasın fazla olduğu güzellik salonu, kuaför ve berberlerin geçici olarak kapatıldığını yayımladığı genelge ile duyurdu. Bu noktada, 'Kuaförler ve ?' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. Peki, 2020 güzellik salonları, berberler ve kuaförler ne zaman, bu ay açılacak mı? İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 2.4.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 09:32 ABONE OL
Güzellik salonu, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kuaförler ve berberler bu ay açılır mı?

Yeni tip corona virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin çalışma faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. Bakanlık, fiziksel temasın çok fazla olduğu bu yerlerin geçici bir süreliğine kapatıldığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Bu noktada, berberlerin, kuaförlerin ve güzellik salonlarının ne zaman açılacağı, kısıtlamanın hangi tarihte kaldırılacağı oldukça merak edilmeye başlandı. Peki, 2020 kuaförler, güzellik salonları ve berberler ne zaman, bu ay açılacak mı? İşte, bazı bilgiler...

2020 GÜZELLİK SALONLARI, BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Uygulamanın kaldırıldığına yönelik genelge yayımlandığı taktirde haberimizden ulaşabilirsiniz.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "corona virüs tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderdi.

Genelge ile corona virüs tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulacak.

Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

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Güzellik salonu, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kuaförler ve berberler bu ay açılır mı?
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