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Son dakika haberi: 'da freni boşalan bir tır denetim noktasına daldı!

'dan gelen son dakika haberine göre bir tır denetim noktasına daldı. Hatay'ın ilçesinde freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi. Yaşanan olay sonrası çok sayıda yaralı olduğu aktarıldı. Son dakika gelişmesinin detayları şu şekilde...

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.4.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 16:07 ABONE OL
Son dakika haberi: Hatay İskenderun'da freni boşalan bir tır denetim noktasına daldı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki tırın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.

ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Tır yoldaki birçok araca çarparak dururken, kazada yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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Sürücüsünün adı öğrenilemeyen TIR'ın çarptığı 10'a yakıni çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

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Son dakika haberi: Hatay İskenderun'da freni boşalan bir tır denetim noktasına daldı!
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