İstanbul'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Türkiye genelinde il il corona virüsü vaka ve ölü sayıları bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan Koca, en çok vaka ve ölüm görülen illeri duyururken İstanbul hakkında da bilgi verdi. Böylelikle, yanıtını büyük bir merakla araştırılan 'İstanbul'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç?' sorusunun cevabı da netlik kazandı. Bu noktada, henüz bilgi sahibi olmayan vatandaşlar da İstanbul'da vaka ve ölüm sayılarının kaç olduğu ile hangi ilçelerde görüldüğü bilgisini öğrenmeye çalışıyor.

İSTANBUL'DA KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasında, il il Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Bakan Koca, İstanbul'da corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını da duyurdu.

İSTANBUL CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

İstanbul'da koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 8852 kişi olarak açıklandı.

İSTANBUL CORONA VİRÜSÜ ÖLÜM SAYISI

İstanbul'da koronavirüsten kaynaklı ölüm sayısı 117 olarak açıklandı.

HANGİ İLÇELERDE VAR?

İstanbul'da corona virüsün hangi ilçelerde görüldüğüne yönelik bir bilgi henüz bulunmuyor.