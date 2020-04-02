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Suçüstü yakalandılar! Hem koronavirüs hem kumar cezası kesildi...

'de şok baskın! Kavga ihbarıyla verilen adrese giden polis ekipleri, boş bir binanın bahçesinde kumar oynayan 10 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda mekandaki kumar aletlerine el konulurken, şüpheliler karakola götürüldü. Şüphelilere hem koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle, hem de kumar oynamak suçundan para cezası kesildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.4.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 09:04 ABONE OL
Suçüstü yakalandılar! Hem koronavirüs hem kumar cezası kesildi...

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 04.00 sıralarında Turan Mahallesi 1654 Sokak'ta silahlı kavga olduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede yapılan araştırmada, metruk bir binanın bahçesinde üzeri tente ile kapatılan bölümde kumar oynatıldığını tespit etti. Kumar oynadığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca poker pulu, tavla, iskambil kağıdı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilere 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' suçundan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca işlem yapıldı. Ayrıca Kabahatler Kanunu'na göre şüphelilerden 9'una kumar oynadıkları gerekçesiyle para cezası uygulanırken, H.Ş. hakkında da 'Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

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Suçüstü yakalandılar! Hem koronavirüs hem kumar cezası kesildi...
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