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’deki cinayetin zanlısı tutuklandı

’de 52 yaşındaki Nuray Vural’ın evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.4.2020 18:21 ABONE OL
İzmir’deki cinayetin zanlısı tutuklandı

İzmir'de 26 Mart Perşembe günü yakınlarının haber alamaması üzerine 52 yaşındaki Nuray Vural, çilingirle açılan evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Alsancak Mahallesinde yaşayan 52 yaşındaki Nuray Vural'ın öldürülmesinin ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Nurullah E. ile olayı bildiği halde sakladığı öne sürülen akrabası F.E.'yi gözaltına aldı.

Zanlı Nurullah E.'nin emniyetteki ifadesinde evine gittiği talihsiz kadının cebindeki parayı çaldığını düşündüğünü, bu nedenle bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Nurullah E. tutuklanırken F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İzmir’deki cinayetin zanlısı tutuklandı
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