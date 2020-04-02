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'de vaka ve kaç? son dakika açıkladı

tarafından, il il Türkiye vaka ve ölüm sayıları son dakika olarak açıklandı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüsün bütün illerde görüldüğünü söylerken corona virüsü vaka ve hakkında da bilgi verdi. Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar da vaka ve ölüm sayısının kaç olduğu ile hangi ilçelerde görüldüğü bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Bu noktada, 'Kocaeli'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Kocaeli'de koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika corona virüs dağılımı açıklamasından detaylar...

Giriş Tarihi: 2.4.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 13:53 ABONE OL
Kocaeli'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Türkiye genelinde il il corona virüsü vaka ve ölü sayıları bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan Koca, en çok vaka ve ölüm görülen illeri duyururken Kocaeli hakkında da bilgi verdi. Böylelikle, yanıtını büyük bir merakla araştırılan 'Kocaeli'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç?' sorusunun cevabı da netlik kazandı. Bu noktada, henüz bilgi sahibi olmayan vatandaşlar da Kocaeli'de vaka ve ölüm sayılarının kaç olduğu ile hangi ilçelerde görüldüğü bilgisini öğrenmeye çalışıyor.

KOCAELİ'NDE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, VAKA SAYISI KAÇ? İŞTE DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasında, il il Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Bakan Koca, Kocaeli'nde corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını da duyurdu.

KOCAELİ CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Kocaeli'de koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 410 kişi olarak açıklandı.

KOCAELİ CORONA VİRÜSÜ ÖLÜM SAYISI

Kocaeli'nde koronavirüsten kaynaklı ölüm sayısı 8 olarak açıklandı.

HANGİ İLÇELERDE VAR?

Kocaeli'de corona virüsün hangi ilçelerde görüldüğüne yönelik bir bilgi henüz bulunmuyor.

İstanbul'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı

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Kocaeli'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı
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