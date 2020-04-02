Koronavirüs ile birlikte hayat "online" oldu

Koronavirüs salgını, tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Virüsün yaygınlaşmaması için hükümet yetkilileri ve uzmanlar da "Evde kal" çağrılarını artık daha güçlü bir şekilde yapıyor.

Tüm alanları etkileyen salgın nedeniyle evden ve uzaktan çalışma sistemlerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Uzaktan çalışmayı mümkün kılan ve evde vakit geçirmek için en çok tercih edilen araçlar ise yine günlük hayatta sıkça kullanılan akıllı ekranlar oluyor.

Akıllı ekranların kullanımı, koronavirüs öncesi döneme göre önemli miktarda arttı. Uzaktan eğitim süreci boyunca sık kullanılan televizyonların yanı sıra kişilerin evde kalmaları nedeniyle göremedikleri sevdiklerinden haber almak için kullandıkları cep telefonları ve uzaktan çalışma için kullanılan bilgisayarlar da kişilerin bu dönemde yanında ayıramadığı teknoloji cihazları oldu.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI ARTTI

Evde kalırken sosyalleşmeden kopmak istemeyenlerin ilk tercihi sosyal medya mecraları oluyor. Haberler dolayısıyla da kullanımı artan sosyal medya mecralarındaki trafik koronavirüs nedeniyle zirveye çıktı.

Business Today'de yer alan habere göre, Hindistan'da yapılan bir araştırma, kullanıcıların yüzde 75'i sosyal medyada daha fazla vakit harcamaya başladığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Hindistan'da sosyal medyada geçirilen süre günlük 4 saati aşarken, bu koronavirüs öncesi döneme kıyasla yüzde 87'lik artışa denk geliyor.

VİDEO KONFERANS UYGULAMALARININ KULLANIMI ARTIYOR

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasıyla büyük ölçekli şirketler başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş, çalışanlarını evden çalışmaya teşvik ediyor. Evden çalışırken, çalışanların işverenlerle ve kendi aralarındaki koordinasyonunda sorun yaşamamasını isteyen şirketler, video konferans programları kullanmayı tercih ediyor.

DİJİTAL YAYIN PLATFORMLARI KULLANICILARI SAYILARINI ARTIRIYOR

Koronavirüs sonrası "Evde kal" çağrıları, kullanıcıların dijital yayın platformlarına ilgisini de artırdı. TV mobil ziyaretçi sayısında 14-22 Mart'ta yüzde 60 artış yaşandı.

Koronavirüs salgını, bütün alanları etkilediği gibi medya sektöründe çalışanların işlerini de zorlaştırıyor. Salgına rağmen halkı bilinçlendirme görevine devam eden gazeteciler, röportajlarını yüz yüze yapmak yerine uzaktan yapmaya başladı. Birçok televizyon kanalı da uzaktan çalışma sistemine uygun olarak görevlerini video konferans yöntemi ile gerçekleştiriyor.

ONLİNE ALIŞVERİŞ YAYGINLAŞIYOR

Koronavirüs sonrası online sipariş ve e-ticarete olan ilgi de hızla arttı. Evlerinden çıkıp markete gitmek istemeyen kullanıcılar, cep telefonu uygulamaları ile siparişlerini veriyor.

UZAKTAN EĞİTİM

Salgından en çok etkilenen alanlardan biri de eğitim oldu. Salgınla birlikte okullar tatil edilirken, ülkeler, öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için uzaktan eğitim modellerini hayata geçirmeye başladı.

Dünya çapında salgının yayıldığı ülkelerde 1,5 milyarın üzerinde öğrenci olduğu tahmin edilirken, Türkiye gibi birçok ülke de televizyon, telefon ve bilgisayarlar kanalıyla öğrencilere uzaktan eğitim verilmesine olanak tanıyor.

EĞLENCE HAYATI DA "ONLİNE" OLDU

Koronavirüs salgını nedeniyle en çok iptallerin yaşandığı alanlardan biri olan kültür-sanat da kendini yavaş yavaş yeni sisteme adapte etmeye başladı.

Konserler, müze ziyaretleri, tiyatro ve sinema gibi etkinlikler iptal olurken, sanatçılar hayranlarına ulaşmak için sosyal medyaya yöneldi. Sanatçılar, sosyal medya kanalları aracılığıyla konserler vermeye başladı.

Müzeler sergilerini internet üzerinden görünüme açarken, tiyatrolar, oyun kayıtlarını online olarak izleyicilerine sunuyor.