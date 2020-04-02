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Koronavirüsü de umursamadılar! 51 kişi bir araya geldi, drift yapıp dansöz oynattı!

Doğum günü kutlaması, düğün, asker uğurlaması gibi bahanelerle cadde ve sokaklarda drift yapıp, zaman zaman havaya ateş açan şehir eşkıyaları, koronavirüs salgınının yaşandığı şu günlerde de boş durmadı. 'da trafiğe kapalı bir alanda alkol alıp dansöz oynatan, otomobille drift yapan şahıslar suçüstü yakalandı. Gruptaki kişilere para cezası uygulandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.4.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 12:00 ABONE OL
Koronavirüsü de umursamadılar! 51 kişi bir araya geldi, drift yapıp dansöz oynattı!

Polis driftçi şehir eşkıyalarına göz açtırmıyor. Antalya'da alkol alıp dansöz oynatan, otomobille drift atan 51 kişilik grup suçüstü yakalandı. Koronavirüs tedbiri alan polis, şüphelileri yol şeridi üzerine belli aralıklarla sıraya dizdi. Gruptaki kişilere para cezası kesildi.

DANSÖZ OYNATTILAR

Antalya'da trafiğe kapalı alanda alkol alıp dansöz oynatan, otomobil ile drift yapıp doğum günü kutlayan 51 kişilik gruba polis baskın yaptı. Yol ortasına, sosyal mesafe kuralına uyularak, sıralandırılıp, kimlik kontrolü yapılan kızlı erkekli gruptakilere 392'şer lira ceza verildi.

SOSYAL MEDYADAN ANLAŞTILAR

Gece yarısı polisi alarma geçiren parti, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan trafiğe kapalı anayolda düzenlendi. Cep telefonlarındaki haberleşme uygulamaları üzerinden parti yapmak için anlaşan 51 kişilik kızlı-erkekli grup, saat 22.00 sıralarında buluştu. Otomobilleriyle gelenler drift yaptı. Daha sonra otomobillerin çevresinde toplanan kalabalık, yüksek sesle müzik açıp dansöz oynattı. Alkol alan grup, daha sonra da doğum günü pastası kesti.

Bu sırada devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğü'ne bağlı sivil radar ekibi, bölgede otomobil ile drift yapan gençler olduğunu Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeyi kuşatan polis ekipleri, gruba baskın düzenledi. Polis, kaçmak isteyen ve polise mukavemette bulunan bir sürücüyü, otomobilin lastiğine ateş ederek durdurdu. Çevreleri kuşatılan ve kaçamayan gençler, cadde ortasında 2'şer metre aralıklarla dizildi. Kızlı erkekli gruba, kimlik kontrolü yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle gençleri uyaran polis, ismiyle tek tek çağırdığı 51 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira para cezası kesti. Gençler, bölgeden otomobilleriyle ayrıldı.

Suçüstü yakalandılar! Hem koronavirüs hem kumar cezası kesildi...

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