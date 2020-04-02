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Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı

’da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam ’de corona virüsünün görüldüğü illeri açıkladı. , yaptığı açıklamada yen itip koronavirüsün Türkiye’de 81 ilde görüldüğünü belirtti. Durum böyle olunca ’da yaşayan vatandaşlar vaka ve ölüm sayılarının kaç olduğu ile hangi ilçelerde görüldüğü bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Bu noktada, ‘Manisa’da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Manisa’da koronavirüsten kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son dakika corona virüs dağılımı açıklamasından detaylar

Giriş Tarihi: 2.4.2020 17:17 ABONE OL
Manisa’da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam son dakika olarak yaptığı açıklamada Türkiye genelinde il il corona virüsü vaka ve ölü sayıları bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan Koca, en çok vaka ve ölüm görülen illeri açıklarken, Manisa'da hakkında da bilgi verdi. Böylelikle, yanıtını büyük bir merakla araştırılan 'Manisa'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç?' sorusunun cevabı da netlik kazandı. Bu noktada, henüz bilgi sahibi olmayan vatandaşlar da Manisa'da vaka ve ölüm sayılarının kaç olduğu ile hangi ilçelerde görüldüğü bilgisini öğrenmeye çalışıyor.

MANİSA'DA KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, VAKA SAYISI KAÇ? İŞTE DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasında, il il Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Bakan Koca, Manisa'da corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını da duyurdu.

MANİSA'DA CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Manisa'da koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 65 kişi olarak açıklandı.

MANİSA'DA CORONA VİRÜSÜ ÖLÜM SAYISI

Manisa'da koronavirüsten kaynaklı ölüm sayısı 0 olarak açıklandı.

HANGİ İLÇELERDE VAR?

Manisa'da corona virüsün hangi ilçelerde görüldüğüne yönelik bir bilgi henüz bulunmuyor.

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Manisa’da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı
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