Memleketlerine dönenler yoğunluk oluşturdu

Koronavirüs salgını vakasının en çok görüldüğü İstanbul başta olmak üzere batı illerinden yola çıkan Karadenizliler, memleketlerine dönüyor. Özel otomobilleriyle Karadeniz'in giriş noktası Samsun'a ulaşanlar, kent girişinde oluşturulan arama noktalarında durduruluyor.



Polis ve sağlık ekiplerince, sürücü ve araçlarda bulunanların ateşleri ölçülüyor, gittikleri iller ile adresleri kayıt altına alınıyor. Ölçümde ateşi yüksek çıkanlar ise ayrıntılı sağlık kontrolünden geçiriliyor. Çay ve fındık hasat sezonu hazırlıkları için memleketlerine dönenler, kent girişlerindeki arama noktalarında yoğunluk oluşturuyor.



'TARIM ÜRÜNLERİNİN BAKIMINI YAPACAĞIZ'



İstanbul'dan Ordu'ya giden Salih Genç, "Önce kendi sağlığımız için, sonra yakınlarımız için kendimizi karantinaya alacağız. Kolonyamız, maskemiz, eldivenimiz mevcut. Tedbirlerimizi alıyoruz. Mevsim itibariyle tarım ürünlerine bakım yapmamız da gerekiyor" diye konuştu.



Ailesiyle birlikte Düzce'den Giresun'a giden Reşit Durdu da, "Polislerimiz kontrol yaptılar, ateşimizi ölçtüler. Çok güzel bir uygulama. Evden kimse dışarı çıkmasın. Bizim işimiz olduğu için mecbur çıktık. Yoksa herkes evinde kalsın" şeklinde konuştu.



Serdar Ömür Durdu ise maske takarak koronavirüse karşı tedbir aldıklarını belirterek, "Ailemle Giresun'a gidiyoruz. Samsun girişinde polis, tüm araçları durdurdu. Ateşimizi ölçtüler. Çok güzel bir uygulama. Tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyması gerekiyor" dedi.