Mübarek Berat Kandili ne zaman, önemi nedir? 2020 Berat Kandili ayın kaçında, hangi gün, anlamı nedir?

Geçtiğimiz haftalarda Miraç Kandili'nin kutlanmasının ardından şimdi de Berat Kandili tarihi yaklaştı. Diyanet tarafından yayınlanan dini günler takviminde yer alan tarihlere göre belli olan Berat Kandili ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mübarek üç ayların içerisinde olmamızdan dolayı bu önemli geceyi ibadet ederek geçirecek olanlar günün anlam ve önemine dair bilgileri öğrenmek istiyorlar. Bu geceyi ibadet ederek geçirmenin büyük sevabı bulunduğu biliniyor. Bu bağlamda; Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında hangi gün? Berat Kandili anlamı ve önemi nedir?

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2020: BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Ramazan ayından önceki son kandil olan Berat Kandili ne zaman sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu gecede ibadet edecek olmanın sevabı büyükken, vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek istiyor. Kelime anlamı olarak; kurtuluş, af ve arınma anlamları taşıyan Berat, aynı zamanda affetmek ve affedilmeyi de temsil etmektedir. Buna göre; Berat Kandili önemi ve fazileti nedir?