Muğla’da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam son dakika olarak yaptığı açıklamada Türkiye genelinde il il corona virüsü vaka ve ölü sayıları bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan Koca, en çok vaka ve ölüm görülen illeri açıklarken, Muğla'da hakkında da bilgi verdi. Böylelikle, yanıtını büyük bir merakla araştırılan 'Muğla'da corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç?' sorusunun cevabı da netlik kazandı. Bu noktada, henüz bilgi sahibi olmayan vatandaşlar da Muğla'da vaka ve ölüm sayılarının kaç olduğu ile hangi ilçelerde görüldüğü bilgisini öğrenmeye çalışıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasında, il il Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Bakan Koca, Muğla'da corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını da duyurdu.
Muğla'da koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 43 kişi olarak açıklandı.
Muğla'da koronavirüsten kaynaklı ölüm sayısı 0 olarak açıklandı.
Muğla'da corona virüsün hangi ilçelerde görüldüğüne yönelik bir bilgi henüz bulunmuyor.