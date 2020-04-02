Nevşehir’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Türkiye genelinde il il corona virüsü vaka ve ölü sayıları bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan Koca, en çok vaka ve ölüm görülen illeri duyururken Nevşehir hakkında da bilgi verdi. Böylelikle, yanıtını büyük bir merakla araştırılan 'Nevişehir'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç?' sorusunun cevabı da netlik kazandı. Bu noktada, henüz bilgi sahibi olmayan vatandaşlar da Nevşehir'de vaka ve ölüm sayılarının kaç olduğu ile hangi ilçelerde görüldüğü bilgisini öğrenmeye çalışıyor.

NEVŞEHİR'DE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, VAKA SAYISI KAÇ? İŞTE DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasında, il il Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Bakan Koca, Nevşehir'de corona virüsü vaka ve ölüm sayılarını da duyurdu.

NEVŞEHİR CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Nevşehir'de koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 18 kişi olarak açıklandı.

NEVŞEHİR'DE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜM SAYISI

Nevşehir'de koronavirüsten kaynaklı ölüm sayısı 0 olarak açıklandı.

HANGİ İLÇELERDE VAR?

Nevşehir'de corona virüsün hangi ilçelerde görüldüğüne yönelik bir bilgi henüz bulunmuyor.